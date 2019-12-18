İnönü Caddesi gece bir başka güzel oldu

18.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:28

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şubesi, İzmit ilçe İnönü Caddesi'nde bulunan aydınlatma direklerine yeni led figürleri asarken ağaçlara da yerleştirdiği yeşil görsel led aydınlatmalarla caddenin çehresini değiştirdi. Yeni led figürler ile ağaçlara yerleştirilen yeşil görsel led aydınlatmaların yerlerine konulmasıyla İnönü Caddesi daha modern bir görünüme kavuştu.

84 AYDINLATMA DİREĞİNE LED FİGÜRLER TAKILDI

İzmit BAÇ Kavşağı'ndan başlayan İnönü Caddesi'nin hava karardıktan sonraki görüntüsü bölgede yaşayan vatandaşlardan ve esnaflardan memnuniyet kazandı. Büyükşehir Belediyesi'nin caddede yaptığı çalışmalar sonunda 84 adet elektrik direğine görsel aydınlatma led figürleri asılırken ekipler ağaçlara da yeşil görsel led aydınlatma taktı. Tamamlanan çalışmalar sonunda caddenin gecesi görsel şölene dönüştü.

Kaynak: Bültenler