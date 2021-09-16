İnönü Belediyesine bir teşekkür de İçişleri Bakanlığı'ndan - Haberler
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İnönü Belediyesine bir teşekkür de İçişleri Bakanlığı'ndan

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
İnönü Belediyesine bir teşekkür de İçişleri Bakanlığı'ndan

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi sonrası örnek bir dayanışma gösteren Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı tarafından "Teşekkür Belgesi" verildi.

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi sonrası örnek bir dayanışma gösteren Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı tarafından "Teşekkür Belgesi" verildi.

Ağustos ayında Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde bölgeye İnönü Belediyesinin personeli ve araçlarının da dahil olduğu 81 ilden çok sayıda arama kurtarma ve enkaz kaldırma ekibi gönderilmişti. İnönü Belediye Başkanlığı, bu desteklerinden dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından Teşekkür Belgesi'ne layık görüldü.

Teşekkür Belgesi, Eskişehir AFAD Başkanı Recep Bayar tarafından İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a takdim edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasını taşıyan belgede, "Batı Karadeniz'de meydana gelen sel afetinden sonra devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek yaraların sarılması için bölgede fedakarca yürüttüğünüz çalışmalarla, afetzede vatandaşlarımıza sunduğunuz maddi, manevi destekle "Ben de varım!" dediğiniz için sonsuz teşekkürlerimle" ifadeleri yer aldı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, takdim edilen Teşekkür Belgesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ettiğini belirterek, ülke genelinde bir daha böyle afetlerin yaşanmaması temennisiyle İçişleri Bakanlığına ve AFAD'a yardımcı olmaya her zaman hazır olduklarını belirtti. - ESKİŞEHİR

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