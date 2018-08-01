İnönü Belediyesi Üst Yapı Çalışmalarına Devam Ediyor

İnönü Belediyesi yeni oluşan mahallelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İnönü Belediyesi Fen İşleri ekipleri; Aşağı Kuzfındık, Kümbet ve kümbet Akpınar mahallelerinde yol iyileştirme, kanal açma, açılan kanallara koruge borusu döşeme, mahalle içi yeni yollar ve tarla yollarında yol dolgusu ve tesviye çalışmalarını tamamlandı. Kümbet Mahallesi'nde cami yanında bulunan çeşmeye gider açan ekipler, Aşağı Kuzfındık Mahalle Muhtarlığının talebi üzerine mahalle mezarlığına çekilecek olan elektrik hattı için direk dikme çalışması yaptı. - ESKİŞEHİR