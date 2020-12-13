İnönü Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
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İnönü Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

13.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:36
İnönü Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

İnönü Belediyesi korona virüs tedbirleri nedeniyle sokaklar boş kalınca ilçenin dört bir yanında sokak hayvanlarına mama dağıtıyor.

İnönü Belediyesi korona virüs tedbirleri nedeniyle sokaklar boş kalınca ilçenin dört bir yanında sokak hayvanlarına mama dağıtıyor.

İnönü Belediyesi korona virüs salgınına karşı etkin mücadelesini sürdürüyor. Vatandaşların tedbir amaçlı evde kalmalarından dolayı İnönü Belediyesi ekipleri sokak hayvanları aç kalmasın diye ilçe genelinde sahipsiz sokak hayvanlarına mama dağıtıyor. İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını sona erene kadar belediye ekipleri tarafından sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama dağıtımına devam edileceği bildirildi.

Vatandaşlar, sokak hayvanlarına mama dağıtımından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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