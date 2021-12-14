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İnönü Belediyesi'nden üreten kadınlara manda desteği

İnönü Belediyesi'nden üreten kadınlara manda desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçe genelinde üretim yapan kadınlara manda desteğinde bulunuyor.

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçe genelinde üretim yapan kadınlara manda desteğinde bulunuyor.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Eskişehir İli Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Sarıkaya, ilçe ile özdeşleşmiş meşhur manda yoğurdu ve kaymağının sürekliliğinin sağlanması ve İnönü Belediyesi tarafından üreticilere verilecek olan mandalar ile ilgili sayıların alınması ve üretilen yöresel ürünlerin geliştirilmesi amacıyla üretici kadınlar ile bir araya geldi. İnönü Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda ilçede üretim yapan kadınlara İnönü Belediyesi tarafından yapımına başlanacak olan manda oteli, ilçeye özgü manda kaymağı, yoğurdu, balı ve pekmezi ile ilgili tanıtım çalışmaları aktarıldı.

Üretici kadınlar manda desteğinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ederken Başkan Bozkurt, " İnönü'müzün meşhur yöresel ürünlerini ülkemizin dört bir yanına ulaştırarak ilçemiz ekonomisine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

İnönü Belediyesi'nden üreten kadınlara manda desteği

İnönü Belediyesi'nden üreten kadınlara manda desteği

İnönü Belediyesi'nden üreten kadınlara manda desteği

İnönü Belediyesi'nden üreten kadınlara manda desteği

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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