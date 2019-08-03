İnönü Belediyesi'nden spor tesislerinde altyapı ve çevre düzenlemesi

Eskişehir İnönü Belediyesi, ilçede bulunan ve yenilenen halı saha tesislerinde altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

İnönü İsmetpaşa Mahallesinde bulunan halı sahanın yanına ayrıca basketbol ve voleybol sahası da kazandırılarak ilçede sporseverlerin ve gençlerin hizmetine sunulacak. Tesislerde İnönü Belediyesi Fen İşleri Ekipleri tarafından tesislerde altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları başladı.

Altyapı çalışmaları sonrası peyzaj çalışmaları ile birlikte adeta spor kompleksi görünümünde ilçe sakinlerine hizmet verecek olan tesislerin kısa sürede hizmete girecek olması sporseverler ve gençler tarafından heyecanla bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA