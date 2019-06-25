İnönü Belediyesi'nden kilit taşı açıklaması

İnönü Belediye Başkanlığı, yerel basında yer alan bir haber üzerine yazılı açıklamada yaptı.

Açıklamada, bazı gazetelerde yayınlanan kilit taşı ile ilgili haberlere değinilerek, "Söz konusu kilitli taş yapımı işi valilik tarafından değil belediyemiz öz kaynaklarından karşılanarak yapılmaktadır. Söz konusu Kale İçi Sokak asfalt olmayıp fotoğraflarda da görüleceği üzere kilitli parke taşı ve deforme olmuştur. Bununla ilgili ESKİ'ye (Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi) tamirat yapması için defalarca yazılar yazılmış iki senedir tamirat yapılmamıştır. Asfaltın kazıldığı belirtilen alan ise 12 (on iki) metre uzunluğa sahip olup toplan 72 metrekaredir. Burası yüklenici müteahhit tarafından bağlantı yapılması amacıyla sehven kazılmıştır. 18 Haziran 2019 tarihinde yanlışlık tespit edilmiş olup gerekli tutanaklar tanzim edilerek yanlış uygulama alanı olan 72 metrekare yer yüklenici firma tarafından tekrar sıcak asfalt ile kaplanacaktır. Yukarıda bahsi geçen 72 metrekarelik alan için suda fırtınalar koparılmış basına bilinçli olarak servis edilmiştir. Ne yazık ki basın konu ile ilgili kurumumuzdan hiç bir bilgi almadan yayınlamıştır. 72 metrekare yer tüm ilçe asfaltına uygulama yapılmışçasına haber yapılmıştır. Kamuoyu ve basına saygıyla duyurulur" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA