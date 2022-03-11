İnönü Belediyesi muhtarlarla istişarelerine devam ediyor - Haberler

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İnönü Belediyesi muhtarlarla istişarelerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İnönü Belediyesi muhtarlarla istişarelerine devam ediyor

Eskişehir İnönü Belediyesi tarafından muhtarlar toplantısının 33'üncüsü düzenlendi.

Eskişehir İnönü Belediyesi tarafından muhtarlar toplantısının 33'üncüsü düzenlendi.

2014 yılından beri düzenlenen toplantı İnönü Belediyesi salonunda gerçekleştirildi. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt Başkanlığında ilçedeki tüm muhtarların katılımlarıyla düzenlenen toplantıda planlanan işler ve iş akışları ile birlikte yeni talepler görüşülerek Başkan Bozkurt ve muhtarlar arasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İlçe muhtarlarıyla istişarelerini aralıksız sürdüren Başkan Bozkurt, "Muhtarlarımız ile bir arada koordineli çalışarak ortak akıl ve istişare anlayışı ile İnönü'müzün dört bir yanına hizmet etmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından ilçenin tüm mahallelerindeki yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten ilçe muhtarları İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İnönü Belediyesi muhtarlarla istişarelerine devam ediyor

İnönü Belediyesi muhtarlarla istişarelerine devam ediyor

İnönü Belediyesi muhtarlarla istişarelerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir, Hisarcık, Bozkurt, İnönü, Yerel, Haberler

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