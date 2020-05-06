İnönü Belediyesi Covid-19 Farkındalık Yarışmasının ikincisi sonuçlandı
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İnönü Belediyesi Covid-19 Farkındalık Yarışmasının ikincisi sonuçlandı

İnönü Belediyesi Covid-19 Farkındalık Yarışmasının ikincisi sonuçlandı
06.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:35

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından Covid-19 salgınına farkındalık oluşturmak amacıyla ikincisi düzenlenen sosyal medya yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından Covid-19 salgınına farkındalık oluşturmak amacıyla ikincisi düzenlenen sosyal medya yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel olarak düzenlenen ve Koronavirüs salgınından dolayı evdeki hayatı neşelendirebilmek için farkındalık oluşturan İnönü Belediye Başkanlığı, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yarışma gerçekleştirdi. Yarışmaya oldukça yüksek bir katılım sağlanarak İnönü Belediyesi Instagram sayfasından yaklaşık 23 bin kişi sayfada Covid-19 salgını ile bilgilendirme afişinin altına yorum yazarak katılım hakkı kazandı. İnönü Belediyesi Instagram sayfası üzerinden canlı olarak yapılan çekiliş sonrası 23 bin yarışmacı arasından 5 talihli tablet ödülü kazandılar. Yarışmayı kazanan talihlilerin adresine ödülleri İnönü Belediyesi zabıta ekipleri tarafından teslim edildi.

Çekiliş sonrası ödül kazanan yarışmacılar Covid-19 salgınına farkındalık oluşturan ve evdeki hayatı neşelendirebilmek için böylesi anlamlı ve güzel yarışmadan dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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