İnönü Belediyesi Çiftçinin Taleplerini Yerine Getirmeye Devam Ediyor

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ekim yapılan arazilerde kanal açma ve yol genişletme çalışması yaptı.



İnönü Belediyesi Fen İşleri Ekipleri Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının talebi üzerine Gavur Çayırı mevkiindeki arazi üzerinde bulunan su oluğundan gelen suyun taşarak tarlaları basmasını engellemek amacı ile kanal açma çalışması yapıldı. Yapılan çalışma sonrası taşan su atık su borusuna alınarak kurutma kanalına bağlandı. Fen İşleri ekipleri aynı alanda kurutma kanalı üzerine büz döşedi ve yolda genişletme çalışması yaparak araçların geçişine uygun hale getirdiler. - ESKİŞEHİR