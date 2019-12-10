İnönü Belediyesi buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı

10.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:37

Eskişehir İnönü Belediyesi ekipleri, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte ilçede kaldırım, okul, kamu kuruluşlarında ve cami önlerinde yayaların kullandığı alanlarda tuzlama çalışması yaptı. Çeşitli noktalara da olası buzlanmaya karşı anında müdahale edilebilmesi için tuz varilleri koyuldu.



İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi ile buzlanmadan dolayı yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek ve ilçe sakinlerinin mağdur olmaması için çalışmaların aralıksız devam edileceği belirtildi.



Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA