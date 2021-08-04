İnönü Belediyesi bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor
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İnönü Belediyesi bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor

İnönü Belediyesi bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçe genelinde bulunan park, bahçe ve ortak kullanım alanlarında çevre temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçe genelinde bulunan park, bahçe ve ortak kullanım alanlarında çevre temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; İlçenin Yenice Mahallesindeki Kılıç Park ve Fevzi Paşa Bulvarında bulunan refüjler ile birlikte İsmetpaşa Mahallesindeki Cumhuriyet Caddesi ve parkında temizlik, bakım onarım ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İnönü Belediyesi bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor
İnönü Belediyesi bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor
İnönü Belediyesi bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor
İnönü Belediyesi bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor
İnönü Belediyesi bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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