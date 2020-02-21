İnönü Belediye Başkanı ve meclis üyeleri mahallelilerle buluştu
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İnönü Belediye Başkanı ve meclis üyeleri mahallelilerle buluştu

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, belediye meclis üyeleri ile birlikte mahalle sakinlerini ziyaret ederek, sorunlarını yerinde dinledi.

21.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:08
İnönü Belediye Başkanı ve meclis üyeleri mahallelilerle buluştu

Belediye Başkanı , belediye meclis üyeleri ile birlikte mahalle sakinlerini ziyaret ederek, sorunlarını yerinde dinledi.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Mahallesi ile devam etti. Başkan Bozkurt, belediye meclis üyeleri ile birlikte Kümbet Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette mahalle sakinleri ile sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mahalle ziyareti, yeni faaliyet döneminde yapılması planlanan çalışmalar hakkında mahalle sakinleri ile görüş alışverişi yapılması ile tamamlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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