İnönü balına yoğun ilgi - Haberler
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İnönü balına yoğun ilgi

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İnönü balına yoğun ilgi

İnönü Bal Ormanında üretilen 2500 kilogramlık bal sofralarda yerini almak üzere satışına başlandı.

Eskişehir İnönü belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü'nün işbirliğinde üç yıl önce başlatılan çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.

Bal üreticilileri tarafından yoğun ilgi ile karşılanan ve bu yıl arıcılar tarafından alana konulan üç yüz kovan ile başlanılan üretimden elde edilen 2500 kilogramlık bal üreticinin yüzü güldürürken tüketicinin de yoğun ilgisi ile karşılandı. İlçeye has endemik bitki ve onlarca çeşit meyve ağacının çiçeğinden üretilen İnbalı ilçe içinden ve dışından birçok tüketici tarafından beğeni ile karşılandı. İnönü Belediye Başkanlığının ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği projeler arasında yer alan ve belediyenin katkıları ile üretim gerçekleştirilen İnbalı'na yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, balın tadının ve aromasının diğer ballara göre çok farklı ve kendine has olmasından dolayı tercih ettiklerini belirttiler.

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