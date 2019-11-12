İnönü, Akıllı Kırsal Turizm Doğru Avrupa Projesi'nin toplantısına ev sahipliği yaptı

12.11.2019 15:47 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:52

İnönü Belediyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Turizm Fakültesi işbirliği ile yürütülen Akıllı Kırsal Turizm Doğru Avrupa Projesi'nin toplantısı İnönü Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı.



Proje ortağı üniversitelerden öğretim görevlileri toplantı öncesi İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret ederek projeye verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Ziyarette İnönü'de 6 ülkeden öğretim görevlilerini ağırlamaktan memnun olduklarını belirten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, uluslararası projelere ilham veren bir ilçe olarak son derece mutlu oldukları söyledi. Başkan Bozkurt, "Ağırladığımız yabancı misafirlerimiz ilçemizin tanıtılması için gönüllü elçilik yaptıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.



ESOGÜ Turizm Fakültesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı da, "Avrupa Birliği ülkesi proje ortağı 6 üniversite hocası katıldı. Akıllı kırsal turizm uygulamaları geliştirme ve içeriği oluşturma bununla ilgili eğitim programları düzenleme amaçlı bir projeydi. Dolayısıyla ikinci günde öğleye kadar İnönü'de tarihi ve turistik alanları gezerek ortaklarımıza ilçemizi tanıttık. Gezi sonrası toplantımızı ilçemizde tamamlamış olduk. İnönü belediyesine ve tüm katılımcı ortaklarımıza çok teşekkür ediyorum. Ortak ülkeler Slovenya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve İspanya'dan oluşuyor. Eskişehir'in kırsal turizmi son derece zengin ve güzel" diye konuştu.



Gerçekleştirilen toplantı sonrasında proje yardımcıları ve katılımcı ülkelerden üniversite hocalarına katılımcı sertifikaları verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA