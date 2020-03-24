İnoksan, 5 yıllık yol haritasında cirosunu ikiye katlayacak Endüstriyel mutfak sektörü ve imalatı alanında 40'ıncı yılını kutlayan İnoksan, toplam cirosunun yüzde 40'ını ihracattan elde ediyor.

Endüstriyel mutfak sektörü ve imalatı alanında 40'ıncı yılını kutlayan İnoksan, toplam cirosunun yüzde 40'ını ihracattan elde ediyor. Bugün 7 bini aşkın ürün çeşidiyle pazarda yüzde 25 paya sahip olan İnoksan, 40. yılında Amerika ve İngiltere'de önemli bir çıkış yapmaya hazırlanıyor.