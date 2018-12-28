İnoksan 2019'da Yurtdışı Pazarlarında Faal Olacak

Dünya markası olma yolundaki hedeflerine emin adımlarla ilerleyen endüstriyel mutfak sektörünün öncü şirketi İnoksan, yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği projelerle 2018 yılında da adından söz ettirdi.

2018 yılında kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları tamamlayan sektör devi İnoksan, 2 milyon avroluk makine yatırımıyla özellikle stratejik ürün gruplarında kapasite artışı gerçekleştirdi. Firmanın 2018 yılına dair başarı serüvenini anlatan İnoksan Genel Müdürü Esra Altay Batkın, 2019 yılında global pazarlarda daha aktif olacaklarının sinyalini verdi.

Bilgi sistemleri alanında yaptığı toplam 4 milyon lira yatırımla SAP kurulumunu tamamlayan firma müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Yeni yatırım ve Ar-Ge çalışmalarını özetleyen Esra Altay Batkın, "Yeni ihracat pazarlarındaki ürün talebini karşılamak ve talebi sürekli kılmak için yerli katma değer oranının en yüksek olduğu ürünler için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ciromuzun yüzde 2'sini Ar-Ge çalışmalarına ayırıyor ve "sektöre değer katan" işler ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda Ar-Ge Merkezi'nde geliştirdiğimiz yeni ürünlerimizi 2019 yılında global pazarlara sunmaya hazırlanıyoruz. 2018 yılında satış hedeflerimizi bir önceki yıla oranla %45'lik bir büyüme ile kapattık. Yine 2018 yılı içerisinde 80'i aşkın ülkeye ihracat yaptığımızın da altını çizmek isterim. Yurtdışında 2018'de oldukça başarılı sonuçlar elde ettik. Yıl biterken Çin pazarı için CQC denetimimizi de başarıyla tamamladık. Önümüzdeki dönemde Afrika ve Asya Pasifik öne çıkan pazarlarımız olacak. Özellikle Çin, Hindistan, Kenya, Etiyopya gibi ülkelerle birlikte Avrupa perakende pazarından beklentilerimiz yüksek. 2019'da yeni projeler ve iş birlikleri ile pazarda büyümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"15 milyar liralık bir pazarın oyuncusuyuz"

Batkın, "Endüstriyel mutfak sektörü bugün baktığımızda 15 milyar lira pazar büyüklüğüne ulaşan ve 60 bin kişiye istihdam sağlayan dev bir sektör. Çevre ülkeler arasında birinci ve Avrupa'da endüstriyel mutfak ekipmanları üretimi konusunda ikinci sıradayız. İhracatta da aynı şekilde Türkiye olarak oldukça iyi bir noktadayız. Dünya arenasında yenilikçi ürünlerimiz ile boy gösteriyor ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda fabrikamıza yaptığımız teknolojik yatırımları sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA