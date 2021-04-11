İnokaşira Parkı baharın gelişiyle yoğun ilgi görüyor

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Japonya'nın başkenti Tokyo'nun batısında yer alan ve "yeşil vaha" diye bilinen İnokaşira Parkı, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin bahar aylarında uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun batısında yer alan ve "yeşil vaha" diye bilinen İnokaşira Parkı, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin bahar aylarında uğrak noktaları arasında yer alıyor.

1900'lü yılların başında açılan İnokaşira Parkı, Japon kültür ve turizm literatüründe, dönemin Japon imparatorunun başkent halkına hediyesi olarak biliniyor.

Tokyo'da "yeşil vaha" şeklinde bilinen İnokaşira Parkı, doğal güzellikleriyle yaşlısından gencine yerli ve yabancı turistlerin bahar ve yaz aylarında uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Başkentin batısındaki Musashino ile Mitaka bölgeleri arasında bulunan ve yaklaşık 380 bin metrekarelik alana sahip parkta, çevre uzunluğu 1,5 kilometreyi bulan bir gölet yer alıyor. Gölet kiralık botlarla gezilebiliyor.

Gölden doğan ve kentin tarihi noktalarından geçen Kanda Nehri, 25 kilometre boyunca akarak Sumida Nehri'yle birleşiyor.

Parkta meyve vermeyen kiraz çiçeği ağacı olarak bilinen "sakura" ile selvi, açelya, kızılçam ve gürgen gibi türler başta olmak üzere 10 binden fazla ağaç bulunuyor.

Japonya'da milli sembol kabul edilen "sakura" ağacı, bahar mevsiminde en renkli halini parkta sergiliyor.

Müze, akvaryum ve hayvanat bahçesi

İnokaşira Parkı, yüzlerce yüksek ağacın gölgesinde ziyaretçilerine oksijen zenginliği sunmasının yanı sıra bünyesindeki çalılık alan, bataklık arazisi ve çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

Parkta Budist tapınağı, küçük bir hayvanat bahçesi ile akvaryum da bulunuyor.

Alışılagelen diğer halka açık parklara kıyasla doğal güzelliği korumak adına İnokaşira'da çadır kurmaya, mangal yakmaya, balık beslemeye, kaykay ve drone kullanmaya izin verilmiyor.

Japon anime üreticilerinden Studio Ghibli'nin çalışmalarının sergilendiği Ghibli Müzesi'ni de parkın ziyaretçileri ücret karşılığında gezebiliyor.

Başkentin Şibuya bölgesinden kalkan özel Keio hattındaki İnokaşira durağından yürüyerek 1, Japonya Demiryollarına (JR) ait Chuo hattında bulunan Kiçicooci istasyonundan ise 5 dakikada parka ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan