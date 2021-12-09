"iNOcap Cihaz Projesi" Türkiye İhracatçılar Meclisi "AR-GE Proje Pazarı"nda Türkiye Üçüncüsü Oldu

ISPARTA (Habermetre) - Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Ümit Kara, Dr. Öğr. Üyesi Fuat İnce ve Isparta Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Hekimi Uzmanı Dr. Yağmur Kara tarafından hazırlanıp sunulan "iNOcap" cihaz projesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İKMİB tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen AR-GE Proje Pazarlarında Medikal Kategoride Türkiye üçüncülüğü ödülüne layık görüldü.

iNOcap; İnhale Nitrik Oksit Soğuk Atmosferik Plazma (iNOcap) cihaz prototipi, Doç. Dr. Ümit Kara ve Dr. Öğr. Üyesi Fuat İnce tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi Göller Bölgesi Teknokent Yerleşekesinde Tıp ve Sağlık alanlarında Ar-Ge, İnovasyon faaliyetlerini sürdüren İnosante Medikal Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. bünyesinde hayata geçirilmiş ve nitrik oksidin tıbbi uygulamalarda yeni bir yöntemle kullanımının önü açılmıştır.

iNOcap projesi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ümit Kara; "Cihazın en dikkat çekici özelliği terapötik olarak birçok farklı klinikte eş zamanlı olarak hem inhale (solunabilir) hem de eksternal (cilt üzerine) şekilde uygulamaya imkan tanımasıdır. iNOcap cihazı tarafından üretilen Nitrik Oksitin; ANTİVİRAL/ANTİBAKTERİYEL/ANTİFUNGAL özelliklerinin yanı sıra, solunabilir bir gaz olması ile özellikle Covid-19 pandemisinde antiviral bir tedavi şeklinde uygulanabilir olması da yine cihazın multifonksiyonel yapısını göstermektedir. " dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Fuat İnce ise "iNOcap cihazının en büyük artılarından birisi de maliyet-etkin olmasıdır. Harici bir kaynağa ihtiyaç duymamakta ve bu nedenle de hastanelere ilave bir mali yük getirmemektedir. Prototipin ardından İNOcap ünitesinde seri üretime geçildi. " diye konuştu.

Yoğun Bakım Uzm. Dr. Yağmur Kara "Ekip olarak yapmış olduğumuz sunumda; iNOcap cihazının solunabilir şekilde erişkin ve pediatrik yoğun bakım, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi gibi kliniklerde hayat kurtarıcı bir etkisinin olabileceği vurguladık. Ayrıca nitrik oksidin özellikle eksternal (cilt üzerine) uygulamaları ile diyabetik yaralar gibi iyileşmesi güç yaralar üzerinde etkili bir yara iyileştirici olarak kullanılabileceğini de belirttik. Biz tüm bu nedenlerle iNOcap cihazının geleceğin tedavi edici cihazları arasında yer alacağına inanmaktayız. " dedi.

Proje ekibi ek olarak şunları kaydetti: "iNOcap cihazının Tıbbi Uygulamalar dışında özellikle Gıda Koruma ve İşlemede; Gıda Kalitesini bozmadan mikrobiyal güvenliğini sağlamanın yanında raf ömrünü sağlıklı bir şekilde uzatması, ısıl ve kimyasal uygulama olmaması, yenilikçi bir teknoloji olması, düşük maliyet avantajlarından dolayı geleneksel sterilizasyon ve dekontaminasyon teknolojilerine göre büyük bir avantaj içermektedir. "

iNOcap cihazının ilk lansmanın 16-19 Aralık 2021 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan TuVECCA Kongresinde ve 2. Acil &Yoğun Bakım Kurslar Sempozyumunda yapılacağını müjdelediler.

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