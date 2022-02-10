İnnova'ya Deloitte Teknoloji Fast 50'de Big Star ödülü

Türk Telekom'un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcı şirketi İnnova, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda Büyükler Ligi olarak adlandırılan Big Star ödülünü kazandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda 2006 yılından bu yana en çok ödül alan şirket İnnova oldu.

İnnova, dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından Deloitte'un Teknoloji Fast 50 2021 yarışmasında zirvedeki yerini aldı.

Deloitte, 2006 yılından beri Türkiye'de uyguladığı Fast 50 Programı kapsamında her yıl en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketini belirliyor.

Kendi teknolojisini üreten, problem çözmede ileri teknolojiyi kullanan ve teknoloji konusunda Ar-Ge tarafında ciddi oranda yatırımları bulunan şirketler ödüllendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnnova Üst Yöneticisi (CEO) Serdar Toraman, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önde gelen bilişim çözümleri şirketi olarak, Türk Telekom'dan aldığımız güçle büyümemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Uluslararası standartlarda ürettiğimiz çözümleri şimdiye kadar 4 kıtada 37 ülkeye ihraç ederken, tamamen yerli kaynaklarla ve kendi mühendislerimizin Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkardığımız ürün ve çözümlerle hem yerli hem de küresel ölçekli şirketlerin dijital dönüşümüne katkı sağlıyoruz.

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda, 2006'dan beri yer alarak elde ettiğimiz başarı, sektör için verdiğimiz emeğin tescili niteliğini taşıyor. Ödülü almamızda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."