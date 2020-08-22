Inner Ghosts Filmi
Inner Ghosts filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Inner Ghosts filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
22.08.2020 01:54 | Son Güncelleme: 22.08.2020 02:13
Bir medyum olarak hayatından vazgeçen bir kadına öbür dünyadan bir ziyaretçi gelir. Ziyaretçi ona şaşırtıcı şeyler yapabilen bir cihaz tasarımı sunduğunda işler değişmeye başlar. Ancak her şeyin bir riski vardır.
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Inner Ghosts
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Brezilya, Portekiz
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 21.05.2021
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Kaynak: InterSinema.com