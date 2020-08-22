Inner Ghosts Filmi Inner Ghosts filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Inner Ghosts filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Bir medyum olarak hayatından vazgeçen bir kadına öbür dünyadan bir ziyaretçi gelir. Ziyaretçi ona şaşırtıcı şeyler yapabilen bir cihaz tasarımı sunduğunda işler değişmeye başlar. Ancak her şeyin bir riski vardır.

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Inner Ghosts

Yapımcı Firma: Vişne Production

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Brezilya, Portekiz

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 21.05.2021

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Kaynak: InterSinema.com