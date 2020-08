Inner Ghosts Filmi Inner Ghosts filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Inner Ghosts filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Bir medyum olarak hayatından vazgeçen bir kadına öbür dünyadan bir ziyaretçi gelir. Ziyaretçi ona şaşırtıcı şeyler yapabilen bir cihaz tasarımı sunduğunda işler değişmeye başlar. Ancak her şeyin bir riski vardır. Filmin Türü: Korku Orijinal Adı: Inner Ghosts Yapımcı Firma: Vişne Production Yapım Yılı: 2018 Yapım Ülkesi: Brezilya, Portekiz Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 90 dk. Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey Vizyon Tarihi: 21.05.2021 Inner Ghosts Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com