INNA - Maza sözleri! Maza Türkçe sözleri nelerdir? İnna - Maza İngilizce ve Türkçe şarkı sözleri!

Beğenilen şarkıcı İnna'nın yeni şarkısı Maza Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 2 milyon izlenme ve 60 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki INNA - Maza İngilizce şarkı sözleri nelerdir? INNA - Maza Türkçe şarkı sözleri nelerdir? Maza Türkçe çevirisi nedir? İnna-Maza Türkçe sözleri!

INNA - Maza Türkçe şarkı sözleri nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

INNA - MAZA İNGİLİZCE ŞARKI SÖZLERİ

A bottle of rum

Champagne in my dome

But look what it's done

Since when you've been gone

And I'm all alone

I couldn't let go

***

Ride or die

Don't know what is it day or night

Got me hooked on a crazy ride

Am I wrong if I feel alright

***

And then my heart go

Maza jaja, maza jaja

Jane han lo pagaal nikal da

Jane han lo pagaal nikal da

***

2 bottles of rum

And I became numb

My heart's like a drum

Since when you've been gone

And I'm all alone

I couldn't let go

***

Ride or die

Don't know what is it day or night

Got me hooked on a crazy ride

Am I wrong if I feel alright

***

And then my heart go

Maza jaja, maza jaja

Jane han lo pagaal nikal da

Jane han lo pagaal nikal da

INNA - MAZA TÜRKÇE ŞARKI SÖZLERİ

Bir şişe rom

Kubbemde şampanya

Ama bak ne yaptı

Gittiğinden beri

Ve ben yapayalnızım

Bırakamadım

***

Sür yada öl

Gündüz mü gece mi bilmiyorum

Beni çılgın bir yolculuğa bağladın

Kendimi iyi hissediyorsam yanılıyor muyum?

***

Ve sonra kalbim gidiyor

Maza jaja, maza jaja

Jane han lo pagaal nikal da

Jane han lo pagaal nikal da

***

2 şişe rom

Ve hissizleştim

Kalbim davul gibi

Gittiğinden beri

Ve ben yapayalnızım

Bırakamadım

***

Sür yada öl

Gündüz mü gece mi bilmiyorum

Beni çılgın bir yolculuğa bağladın

Kendimi iyi hissediyorsam yanılıyor muyum?

***

Ve sonra kalbim gidiyor

Maza jaja, maza jaja

Jane han lo pagaal nikal da

Jane han lo pagaal nikal da

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

İnna-Maza şarkısı 11 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 2 milyon izlenme alan şarkı 67 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri kime ait ve diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Music and Lyrics: Marcel Botezan, Sebastian Barac, Alexandru Cotoi, David Ciente, Luisa Luca, Elena Alexandra Apostoleanu