INNA - Maza sözleri! Maza Türkçe sözleri nelerdir? İnna - Maza İngilizce ve Türkçe şarkı sözleri!
Beğenilen şarkıcı İnna'nın yeni şarkısı Maza Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 2 milyon izlenme ve 60 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki INNA - Maza İngilizce şarkı sözleri nelerdir? INNA - Maza Türkçe şarkı sözleri nelerdir? Maza Türkçe çevirisi nedir? İnna-Maza Türkçe sözleri!
INNA - Maza Türkçe şarkı sözleri nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
INNA - MAZA İNGİLİZCE ŞARKI SÖZLERİ
A bottle of rum
Champagne in my dome
But look what it's done
Since when you've been gone
And I'm all alone
I couldn't let go
***
Ride or die
Don't know what is it day or night
Got me hooked on a crazy ride
Am I wrong if I feel alright
***
And then my heart go
Maza jaja, maza jaja
Jane han lo pagaal nikal da
Jane han lo pagaal nikal da
***
2 bottles of rum
And I became numb
My heart's like a drum
Since when you've been gone
And I'm all alone
I couldn't let go
***
Ride or die
Don't know what is it day or night
Got me hooked on a crazy ride
Am I wrong if I feel alright
***
And then my heart go
Maza jaja, maza jaja
Jane han lo pagaal nikal da
Jane han lo pagaal nikal da
INNA - MAZA TÜRKÇE ŞARKI SÖZLERİ
Bir şişe rom
Kubbemde şampanya
Ama bak ne yaptı
Gittiğinden beri
Ve ben yapayalnızım
Bırakamadım
***
Sür yada öl
Gündüz mü gece mi bilmiyorum
Beni çılgın bir yolculuğa bağladın
Kendimi iyi hissediyorsam yanılıyor muyum?
***
Ve sonra kalbim gidiyor
Maza jaja, maza jaja
Jane han lo pagaal nikal da
Jane han lo pagaal nikal da
***
2 şişe rom
Ve hissizleştim
Kalbim davul gibi
Gittiğinden beri
Ve ben yapayalnızım
Bırakamadım
***
Sür yada öl
Gündüz mü gece mi bilmiyorum
Beni çılgın bir yolculuğa bağladın
Kendimi iyi hissediyorsam yanılıyor muyum?
***
Ve sonra kalbim gidiyor
Maza jaja, maza jaja
Jane han lo pagaal nikal da
Jane han lo pagaal nikal da
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
İnna-Maza şarkısı 11 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 2 milyon izlenme alan şarkı 67 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri kime ait ve diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Music and Lyrics: Marcel Botezan, Sebastian Barac, Alexandru Cotoi, David Ciente, Luisa Luca, Elena Alexandra Apostoleanu