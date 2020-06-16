İnkumu Sahili'ne yunus ölüsü vurdu İnkumu Sahili'ne yunus ölüsü vurdu Bartın'ın İnkumu beldesinde 1,5 metelik ölü yunus sahile vurdu.

İnkumu Sahili'ne yunus ölüsü vurdu

BARTIN - Bartın'ın İnkumu beldesinde 1,5 metelik ölü yunus sahile vurdu.

Öğlen saatlerinde sahilde ölü bir yunus gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Bartın Belediyesi ekiplerinin kafa bölgesinde delikler ve yaralar bulunduğunu belirlediği yunus, ardından iş makinesi ile sahilden kaldırıldı. Yunusun ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Kaynak: İHA