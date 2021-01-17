İnkumu açıklarında Palau bayraklı "ARVIN" isimli geminin batması - Vali Sinan Güner (2)
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İnkumu açıklarında Palau bayraklı "ARVIN" isimli geminin batması - Vali Sinan Güner (2)

17.01.2021 17:06 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:10

Bartın Valisi Sinan Güner, Karadeniz'de İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisine ilişkin, "6 mürettebatı sağ olarak bota aldık.

Bartın Valisi Sinan Güner, Karadeniz'de İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisine ilişkin, "6 mürettebatı sağ olarak bota aldık. Ölen 3 kişiden birinin cesedine ulaştık. Diğer 3 mürettebatın da kayalıkların olduğu bölgede hareketsiz görüldüğü ihbarı var. Bunlara da karadan ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterin Samsun'dan bölgeye hareket ettiğini söyledi.

Olumsuz hava şartlarında uçuş yapabilirse kalan mürettebatın kurtarılacağını bildiren Güner, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Fatih Gemisi'nin de yolda olduğunu kaydetti.

Güner, 6 mürettebatı sağ olarak bota aldıklarını vurgulayarak, "Ölen 3 kişiden birinin cesedine ulaştık. Diğer 3 mürettebatın da kayalıkların olduğu bölgede hareketsiz görüldüğü ihbarı var. Bunlara da karadan ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

- Kurtarılan 6 personelin sağlık durumu iyi

Sahil Güvenlik botlarıyla Bartın Limanı'na getirilen ve ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 gemi personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, çalışmalara katılan ve hipotermi nedeniyle rahatsızlanan bir sahil güvenlik personeli de 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastanede tedavi altına alındı.

İnkumu açıklarında Palau bayraklı 'ARVIN' isimli geminin batması - Vali Sinan Güner (2)
İnkumu açıklarında Palau bayraklı 'ARVIN' isimli geminin batması - Vali Sinan Güner (2)
İnkumu açıklarında Palau bayraklı 'ARVIN' isimli geminin batması - Vali Sinan Güner (2)
İnkumu açıklarında Palau bayraklı 'ARVIN' isimli geminin batması - Vali Sinan Güner (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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