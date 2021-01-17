İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı geminin mürettebatının kurtarılması için çalışma başlatıldı

Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisinin batması sonucu filikalarda mahsur kalan 15 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri, İnkumu açıklarında kuru yük gemisinin battığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Hızla bölgeye ulaşan ekipler, olumsuz hava şartlarına rağmen filikalarda mahsur kalan 15 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma yürütüyor.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Harekat Merkezi'nden yapılan açıklamada, batan geminin "ARVİN" isimli Rus bandıralı yük gemisi olduğu belirtilerek, "Gemi personelinin filikalarla denizde oldukları öğrenilmiş olup ekipler, olay yerine intikal ettiğinde ayrıntılı bilgi verilecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı