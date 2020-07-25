İnkum'da turist yoğunluğu yaşanıyor
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İnkum'da turist yoğunluğu yaşanıyor

İnkum'da turist yoğunluğu yaşanıyorHava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı Bartın'da İnkum tatil beldesine gelen yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

25.07.2020 17:18 | Son Güncelleme: 25.07.2020 21:13

İnkum'da turist yoğunluğu yaşanıyor

Hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı Bartın'da İnkum tatil beldesine gelen yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu. Beldede yol kenarları ve otoparklar tamamen araçlarla doldu.

Batı Karadeniz Bölgesinin önemli turizm bölgeleri arasında yer alan ve 3 kilometrelik sahil şeridi bulunan İnkum tatil beldesinde, yerli ve yabancı turist yoğunluğu oluştu. Bartın Belediyesi zabıta ekipleri sürekli anonslar yaparak, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle jandarma ekipleri, tatil beldesinin girişinde trafik uygulaması yaptı. Otoparkların tamamen dolduğu beldede, yoğunluğun önümüzdeki günlerde ve bayram tatilinde daha da artması bekleniyor.

İnkum'da turist yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: DHA

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