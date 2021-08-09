İnkaya'daki kazadan acı haber
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İnkaya'daki kazadan acı haber

İnkaya'daki kazadan acı haber
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın simgelerinden olan Tarihi İnkaya Çınar otoparkına minibüs dalması sonucu 8 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın simgelerinden olan Tarihi İnkaya Çınar otoparkına minibüs dalması sonucu 8 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası hayatını kaybeden İdris Emir gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, geçtiğimiz hafta merkez Osmangazi ilçesine bağlı İnkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Kuveyt'ten Bursa'ya turist olarak gelen Ahmed El Reşidi, kiraladığı 16 KF 964 plakalı minibüsle İnkaya Mahallesi'ne geldiği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı minibüsün kontrolünü kaybetti. Yokuş aşağı hızlanarak duramayan minibüs otoparka daldı. Minibüs otoparkta bulunan 5 otomobile çarparak zorla durabildi. Kaza esnasında otoparkta bulunan vatandaşlardan 1'i ağır olmak üzere 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İdris Emir yaşam mücadelesini kaybetti. İdris Emir ailesi ve yakınlarının gözyaşları içerisinde toprağa verildi. - BURSA

İnkaya'daki kazadan acı haber
İnkaya'daki kazadan acı haber
İnkaya'daki kazadan acı haber
İnkaya'daki kazadan acı haber
İnkaya'daki kazadan acı haber
İnkaya'daki kazadan acı haber
İnkaya'daki kazadan acı haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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