İnkara sığınan FETÖ imamı örgütün "yüksek heyetinde" yer almış
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Gülnar, Adana, Güncel

İnkara sığınan FETÖ imamı örgütün "yüksek heyetinde" yer almış

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Gülnar ilçe imamı" olduğu gerekçesiyle 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Osman A. hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın savunmasındaki yalanlar çürütüldü.

13.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:24
İnkara sığınan FETÖ imamı örgütün

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Gülnar ilçe imamı" olduğu gerekçesiyle 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Osman A. hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın savunmasındaki yalanlar çürütüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda yer verilen tespit ve değerlendirme tutanaklarına göre, sanığın iki GSM hattı üzerinden örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.

Sanık savunması ve tanık beyanları, delil değerlendirmesi, hüküm gibi kısımların da yer aldığı 16 sayfalık gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı ve darbe girişimiyle ilgili örgütün bağlantısı gibi ayrıntılara yer verildi.

Kararda sanığın örgütsel bağı kuvvetlendirmek, muhafaza etmek, örgütsel sırların deşifre olmasını engellemek amacıyla çeşitli talimatlar verdiği anlatıldı.

Osman A'nın örgüt içi tayine tabi tutularak 2011-2015 yıllarında Mersin'in Gülnar ilçesinde görev yaptığı belirtilen gerekçeli kararda, sanığın FETÖ içinde sırasıyla "ev abiliği", "esnaf mütevelli sorumlusu", "sohbet hocalığı", "ünite sorumlusu", "bölgeci" ve en son olarak "Gülnar ilçe imamı" sıfatıyla örgütsel toplantılar yaptığı, örgüte eleman temin ettiği bildirildi.

ByLock ile ilgili tespitlerin hukuki ve delil gücünde olduğu vurgulanan kararda, ByLock kullanıcısı olmanın FETÖ/PDY üyeliği için yeterli delil görüldüğü belirtildi.

Osman A'nın yargılama safhasında inkar etmesine karşın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının teknik verilerle tespit edildiğine yer verilen kararda, sanığın ByLock'taki kullanıcı adının "omar0126", ID numarasının "391367" olduğu anlatıldı.

Kararda, sanığın ByLock üzerinden 211 mesaj gönderdiği ve 168 mesaj aldığının tespit edildiğine dikkati çekilerek, "Sanığın FETÖ/PDY terör örgütüne münhasır gizli haberleşme programı Bylock'u birden çok kez kullandığı, bu uygulama üzerinden birçok örgüt mensubuyla irtibat halinde bulunduğunun görüldüğü, görüşme içeriklerinin örgütsel mahiyette bulunduğu, örgütsel toplantılar hakkında ve yine örgütsel motivasyonu arttırıcı mesajların paylaşıldığının görüldüğü tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

FETÖ'nün "Ali Heyeti"nde yer almış

Sanığın FETÖ içinde verilen görevleri sorgulamaksızın kabul ederek örgütle organik bağını ortaya koyduğu da kararda belirtildi.

Gerekçeli kararda itirafları yer alan V.G, Gülnar'da sanık Osman A'nın "ilçe imamı" sıfatıyla görev yaptığını ve kendisinin de bu ilçede "bölge muhasebecisi" olarak örgütsel faaliyet yürüttüğünü anlattı.

Sanığın örgütsel bağı kuvvetlendirmek amacıyla esnafa yönelik örgüt evlerinde toplantılar yaptığını dile getiren tanık V.G, şu beyanlarda bulundu:

"Pazartesi günleri 'istişare' adı altında bir grup toplanırdı. İl imamı olan F.Ö'den alınan talimatlar pazartesi günü esnaf üniteleri, MEB ünitesi, memur ünitesi, kurum müdürleri, finansçı ve mali müşavirlerin katıldığı bir toplantıda katılımcılara bildirilirdi. Bu talimatlar Zaman gazetesinin abone sayısının artırılması, dershane ve yurtlara öğrenci toplanması, himmet toplanması gibi hususları kapsardı. Yine bu dönemde ramazan ayına yakın süreçte esnaftan himmet, memurlardan ise burs adı altında para toplanması için 'Ali Heyet' ve ünite toplantıları yapılırdı. 'Ali Heyet' ilçenin en üst esnaf grubu olarak faaliyet yürütürdü.

Heyette maddi durumu en iyi olan esnaf bulunurdu. Heyet toplantılarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen konuşulur ve görüntülü videoları izletilirdi. Katıldığım bu toplantılarda sanığı da görüyordum. Toplantıda 'Esnafı örgüte kazandırın, tanıdıklarınızı sohbete çağırın, esnaf ile ilişkinizi sıkı tutun, hepsiyle tanışın.' şeklinde talimatlar verilirdi. Osman'ın birden fazla mütevelli grubundan sorumlu olması sebebiyle esnafın hemen hemen hepsiyle irtibatı vardı. 17-25 Aralık sonrası faaliyetlerine devam etti."

Tanık E.A. da 2013 yılında Gülnar'da yapıya ait dershanede çalıştığını ve "sohbet" adı altında düzenlenen örgütsel toplantılara katıldığını dile getirerek, "Ben Gülnar ilçesinde FETÖ'ye ait dershanede çalışıyordum. Osman A. FETÖ içinde Gülnar ilçe abisi olarak görev yapıyordu. Dershanede öğretmenler bir karar alacağı zaman sürekli ona danışırlardı. Genelde onun dediği olurdu." beyanında bulundu.

İnkar odaklı savunma cezadan kurtarmadı

Kararda, ByLock tespit tutanağı, tanık beyanları, sanığın örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da 13 Şubat 2014 ila 30 Eylül 2015 tarihlerinde 17 katılım hesabı açtırdığı ve örgüt mensuplarıyla irtibatı dikkate alındığında FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Sanık ile örgüt arasında hiyerarşik ilişki nedeniyle suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu vurgulanan kararda, Osman A'ya üst sınırdan 9 yıl 9 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

Kararda, sanığın suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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