İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi… O anlar kamerada

21.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:56

ABD'de iniş takımları açılmayan küçük uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, uçağın gövdesinin piste sürtünmesiyle alevler çıktığı görüldü. Kazada yaralanan olmadı.

İniş takımları açılmayan küçük uçak, ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach Havalimanı'na gövdesi üzerine iniş yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın gövdesinin piste sürttüğü sırada alevlerin çıktığı görüldü. Bir süre sürüklendikten sonra pistte duran uçağın bulunduğu noktaya giden itfaiye ekipleri, uçaktaki yangını söndürmek için müdahalede bulundu. O sırada uçaktan 2 kişinin çıktığı kameralara yansıdı.

Yerel medya, uçakta 2 kişinin bulunduğunu ve durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Uçağın sürüklenme anı-Çıkan alevler-Uçağa müdahaleye giden itfaiye ekipleri

-İki kişinin uçaktan kaçışı

Kaynak: DHA