İniş Sırasında Başarılı Olamadık"

"İniş sürecinde başarılı olamadık: " İsrailli Ay'a iniş aracı, motoru arızalanmadan ve Ay yüzeyine düşmeden önce son durumundan fotoğraf gönderdi.

İsrail'in Ay'a özel bir uzay aracı indiren ilk ülke olma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Bu haberi hatırlayacaksınız...

Beresheet uzay aracı, yüzeyden sadece 22 kilometre uzaklıkta bir selfie gönderdiği umut verici bir başlangıca rağmen, alçalmaya başladıktan kısa bir süre sonra sorunlar yaşamaya başladı.

Görev kontrolü, birkaç dakika sonra, bir sorunu çözmek ve her şeyin yeniden çalışmasını sağlamak için ana motoru sıfırladıktan sonra, iniş aracıyla temasını kaybettiğini doğruladı.

Yetkililer canlı yayın sırasında "Ay'a çok yaklaştık" dedi, ancak "uzay gemisinde bir arıza olduğunu" doğruladılar.

Sahadaki mühendisler, parçalanmaya başladığında geminin yüzeyden yaklaşık 15 kilometre uzakta olduğunu ve ana motoru olmadan yavaşlayamayacağını tahmin ediyorlar.

SpaceIL, Beresheet'in aya inişini tamamlamayı ve İsrail'i ABD, Rusya ve Çin'in ardından başarıyla yöneten dördüncü ülke olmayı umuyordu .

Bu başarıyı elde edemese de, İsrail'i hala Ay yörüngesine sahip yedinci ülke yapıyor.

Adı Genesis olan arazi aracı, yaklaşık iki ay önce Florida'daki Cape Canaveral'dan havalandı.

SpaceIL,önümüzdeki üç yıl içinde yeni bir Ay görevi başlatmayı planladığını söylüyor.

BERESHEET NEDİR?

Beresheet, iniş takımları ve açılmış bacakları ile yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 2,3 metre genişliğindedir.

Beresheet, yaklaşık bir ay boyunca Dünya'nın yörüngesinde kalacak ve elipsi, yaklaşık 400.000 kilometre uzaklıkta apojeye veya buradan en uzak noktasına ulaşana kadar yavaşça genişleyecek.

Daha sonra yavaşça Ay'ın yörüngesine girecek.

Ay yüzey operasyonları sadece iki gün sürmelidir. Beresheet, iniş sahasındaki manyetik alanı ölçecek ve verileri ve resimleri geri gönderecektir.

Uzay aracında 2003 yılında uzay mekiği Columbia'da ölen İsrailli astronot Ilan Ramon'un resmini içeren bir zaman kapsülü bulunuyor.

İniş sırasında tam olarak neyin yanlış gittiğine dair hala belirsizlik var.

SpaceIL mühendisi Ami Halbersberg'e göre, ana motor "çalışmayı durdurdu."

Halbersberg, SpaceIL karargahındaki MailOnline'a şunları söyledi: "Motor çalışmayı durdurduğunda, hız çok yüksekti ve kaçınılmaz son, ayın yüzeyine düşmesiydi oda tek parça olarak değil…" dedi.

Mühendis, Beresheet'in yüzeyden yaklaşık 15 kilometreye kadar sağlam olduğunu tahmin ediyor.

Ancak SpaceIL'deki diğerleri, sorunun motor değil, 'yanlış giden' bir ölçüm olduğunu söylüyor.

SpaceIL'den Opher Doron'a göre, ekip sorunu düzeltmek için çalışırken motor kapatıldı.

Halbersberg MailOnline'a 'Bu çok büyük bir başarıydı ancak son aşama hayal kırıklığı yarattı' dedi.

Mühendis, 'Şimdi üç yıl içinde başka bir uydu gönderme planımız var' diye ekledi.

SpaceIL'den Beresheet, görevin kendi roketini karşılayamayacağı için Elon Musk'un SpaceX'iyle bir 'yolculuk paylaşımının' parçasıydı .

Dünya etrafında 3,4 milyon milin (95,5 m km) üzerinde seyahat ettikten ve aya daha da yaklaştıktan sonra, uzay aracı nihayet 4 Nisan'da ayın eliptik yörüngesine döndü ve bugünkü yolunda ilerlemeye başladı.

Dönüm noktası, 15: 00 ET'den (20: 00 BST) kısa bir süre sonra ve Contact Global Broadcasting Services tarafından düzenlenen bir canlı akış etkinliğinde başladı.

Yaklaşık bir çamaşır makinesi büyüklüğündeki dört ayaklı uzay aracı, ayın yerçekimi tarafından yakalanmayı beklerken, inişinin önünde giderek daha büyük yörüngelerde Dünya'nın etrafında dönüyordu.

Ayın yakın tarafının kuzey yarım küresinde, Serenity Denizi'ne inmesi bekleniyordu.

Ay'a yumuşak bir iniş yapmak, herkesin bildiği gibi zor bir görev ve maalesef Beresheet için çok zor olduğu anlaşıldı.

Surrey Üniversitesi Robotik ve Kontrol Araştırma Grubu Başkanı Dr.Mini Saaj, iniş girişiminin öncesinde MailOnline'a şunları söyledi: 'ABD, Rusya ve Çin'den uzay ajansları daha önce su yüzeyine giriş, iniş ve iniş göstermiş olsalar da Beresheet'in deneyeceği yumuşak bir dokunuş olan Ay, teknolojik olarak hala zorlu.

Sert darbeli ay sondalarından farklı olarak, hedeflenen bir iniş sahasına yumuşak konma, hassas iniş için yerleşik itme mekanizması gibi diğer güvenlik açısından kritik alt sistemlerin yanı sıra güvenilir ve yüksek hassasiyetli rehberlik, navigasyon ve kontrol sistemleri gerektirir.

Saaj, "daha geniş bölgeleri inceleyebilen mobil yüzey keşif gezicilerinin aksine, statik iniş araçlarının erişilebilirliği, iniş noktasında birkaç metre ile sınırlıdır" dedi.

"Bu nedenle, atlayıcının diğer bilimsel olarak daha ilginç sitelere erişmesini sağlayacağı için atlama özelliği çekici."

Uzay aracında bir zaman kapsülü de bulunuyor - 2003 yılında uzay mekiği Columbia'da ölen İsrailli astronot Ilan Ramon'un bir resmini içeriyor.

Beresheet'in büyük bir destekçisi olan Ramon'un dul eşi Rona, Aralık ayında kanserden öldü.

Aynı zamanda, ABD merkezli Arch Mission Foundation'a ait bir diskte 30 milyon sayfadan oluşan bir ay kütüphanesi içerir.

Dr Saaj şunları ekledi: 'Beresheet misyonu başarılı olursa, gelecekte gezegenler arası misyonları uçurmak için daha fazla özel yatırımcıyı çekmek için bir katalizör görevi görecek.

Bu aynı zamanda uzay ajanslarının ve üçüncü tarafların yüklerini özel Ay uzay aracıyla uçurmaları için paralel fırsatlar yaratacak. '

4 Ocak 2019'da Çin, tarihte aya inen üçüncü ülke ve 'karanlık tarafına' ilk temas eden ülke oldu.

Ay kaşifi Chang'e-4, yerel saatle 10.26'da (GMT) 10.26'da indi, eyalet medyası bildirdi ve küresel bir ilk olarak 'yakın mesafeden' bir fotoğraf çekti.

Çin uzay aracı Chang'e-4 tarafından ayın uzak tarafının yüzeyinde çekilmiş, daha önce hiç görülmemiş bir 'yakın mesafe' görüntüsü. Sonda tarafından kullanılan ışıkların bir etkisi olarak, Çin tarafından yayınlanan bazı görüntülerde kırmızımsı bir ton alıyor gibi görünüyor.

Chang'e-4, aya yerleştirilmişken, Aitken havzasındaki ünlü Von Karman kraterini, sekiz mil (13 km) derinlik ve 1.600 mil (2.500 km) ile tüm güneş sistemindeki en büyük çarpma krateri keşfetmeye çalıştı.

Ayrıca mineral ve radyasyon testleri yapmakla görevlendirilecek ve bilim adamlarına materyalleri ayın uzak tarafından ilk inceleme şansı sunacak.

Ayın uzak tarafı - halk arasında karanlık taraf olarak bilinir - aslında yakın taraf kadar ışık alır, ancak her zaman Dünya'dan uzağa bakar. Bunun nedeni, ayın gelgitsel olarak Dünya'ya kilitlenmiş olması, gezegenimizin yörüngesinde döndüğü hızda dönmesidir, bu nedenle 'karanlık taraf' gezegenimizden asla görünmez.

Bu nispeten keşfedilmemiş bölge dağlık ve engebelidir, bu da başarılı bir inişi gerçekleştirmeyi çok daha zor hale getirir.

Nottingham Üniversitesi'nden astrofizik profesörü Christopher Conselice, görevde kullanılan ışıkların bir etkisi olduğunu söyleyen, Çin tarafından yayınlanan bazı görüntülerde ay manzarası kırmızımsı bir renk aldı.

Kaynak: Space Mag Türkiye