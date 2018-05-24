Barcelona'dan Ayrılan Iniesta, Vissel Kobe'yle Anlaştı
Barcelona'nın efsane futbolcusu Andreas Iniesta Vissel Kobe ile sözleşme imzaladı.
İspanyol ekibi Barcelona ile efsaneleşen Andreas Iniesta Japon ekibi Vissel Kobe ile sözleşme imzaladı. Bonservissiz bir şekilde transfer olan 34 yaşındaki futbolcu eski Galatasaraylı Lukas Podolski ile beraber Vissel Kobe formasını terletecek.
"AİLEM BURADA OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK HEYECANLI"
Sözleşme imzalarken açıklamalarda bulunan İspanyol futbolcu, "Benim için önemli bir sınav ve çok özel bir gün. Ailem, Japonya'ya geldiği için çok heyecanlı. Birçok teklif geldi ama Kobe'nin projesi beni etkiledi" ifadelerini kullandı.
Iniesta Kobe'de kendisiyle özdeşleşen 8 numaralı forma ile sahaya çıkacak.
YORUMLAR (4)
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İniesta barcelona ya karşı oynamamak için avrupa takımlarına gitmeyeceğim demişti projeymiş para olmasın oCevap Yaz Yayından Kaldır
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çine gitsen daha çok kazanırdın artı çin karıları daha yahşiCevap Yaz Yayından Kaldır
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berabermi askerlik yaptınCevap Yaz Yayından Kaldır
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adamın dibi. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır