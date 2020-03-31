İnhisar Türkiye'nin en yaşlı 3'üncü ilçesi Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2 bin 414 kişinin yaşadığı Bilecik'in İnhisar ilçesi, "en yaşlı ilçe" sıralamasında ülke genelinde 3'üncü sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2 bin 414 kişinin yaşadığı Bilecik'in İnhisar ilçesi, "en yaşlı ilçe" sıralamasında ülke genelinde 3'üncü sırada yer aldı.

Bin 191 erkek, bin 217 de kadının yaşadığı İnhisar'da nüfusun yüzde 34,42 oluşturan 831 kişi 65 yaş veya üzerinde oluştururken, Türkiye'de "en yaşlı ilçe" listesinin zirvesinde yüzde 35,26 oranında yaşlı nüfus ile Elazığ'ın Ağın ilçesi yer aldı. Bu ilçeyi yüzde 35,05 ile Sivas'ın Doğanşar ilçesi takip etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA