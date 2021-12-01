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İnhisar'da yeşilsoğan hasadı başladı

AA / Muhsin Arslan - Haberler | Ekonomi
İnhisar'da yeşilsoğan hasadı başladı

Marmara Bölgesi'nin sebze üretim merkezlerinden Bilecik'in İnhisar ilçesinde hasadına başlanan yeşilsoğan, temizlenip kamyonlara yüklenerek satış noktalarına gönderiliyor.

BİLECİK (AA) - Marmara Bölgesi'nin sebze üretim merkezlerinden Bilecik'in İnhisar ilçesinde hasadına başlanan yeşilsoğan, temizlenip kamyonlara yüklenerek satış noktalarına gönderiliyor.

İl genelinde 1417 dekar açık alanda yılda 2 bin 600 tonu aşkın yeşilsoğan üretiliyor.

Sebze üretiminin yoğun yapıldığı İnhisar'da ise seralarda yılda 120 dekar alandan 240 ton, 442 dekar açık alandan da 720 ton yeşilsoğan elde ediliyor.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, AA muhabirine, ilçedeki seralarda bugünlerde yeşilsoğan, marul, roka, tere ve maydanoz gibi kışlık sebzeler yetiştirildiğini söyledi.

Deniz seviyesinden yüksekliği 210 metre olan İnhisar'da kış mevsiminin sert geçmediğini dile getiren Kepez, "Birçok yerde seralar var. Açık alanda çok fazla bu üretimler olmuyor ama şu anda açık alanda da yeşilsoğan üretimi bir hayli fazla. Bu bölgede çalışmak isteyen herkes için iş var. Çalışan da mutlaka bir şeyler kazanır." diye konuştu.

Kepez, ürünlerin çoğunlukla İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Sakarya'ya gönderildiğini, hem ilçe hem de ülke ekonomisine katkıda bulunulduğunu ifade etti.

Üreticilerden Halil Argınhan da yeşilsoğanın yanı sıra marul ve maydanoz yetiştirdiklerini, 15 dönüm ekili alanlarının olduğunu kaydetti.

Soğan hasadında çalışan Ayşe İşler ise zor da olsa çalışarak alın terinin karşılığını almalarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

İnhisar'da yeşilsoğan hasadı başladı

İnhisar'da yeşilsoğan hasadı başladı

İnhisar'da yeşilsoğan hasadı başladı

İnhisar'da yeşilsoğan hasadı başladı

AA / Muhsin Arslan - Ekonomi Haberleri

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