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İnhisar'da Mekke'nin Fethi kutlandı

İnhisar'da Mekke'nin Fethi kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'in İnhisar ilçesinde Mekke'nin fethinin bin 391'inci yıldönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in İnhisar ilçesinde Mekke'nin fethinin bin 391'inci yıldönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İnhisar Belediyesi tarafından " Mekke'nin Fethi"nin bin 391'inci yıl dönümü nedeniyle belediye düşün salonunda bir etkinlik düzenlendi. Programa İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal, Belediye Başkanı Mehmet Kepez, İl Müftüsü Ali Erhun ve davetliler katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşma konuşmacı olarak katılan İl Müftüsü Ali Erhun, Mekke'nin Fethinin önemine değindi. Etkinlik, musiki korosu ilahileriyle devam etti. Son olarak katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Mekke'nin Fethi'nin bin 391'inci yıl dönümü nedeniyle bir program tertip ettiklerini söyledi. Kepez, "Bir yılın bitiminde insanlar kendi iç dünyalarında hesaplaşmalı, kar zarar bilançolarını çıkarmalıdırlar. Konuşmalarıyla duygulandırıp bizi sanki Mekke ye götürüp gezdiren İl Müftümüz Ali Erhun hocamıza, söyledikleri ilahilerle gönlümüzü coşturan musiki korosuna ve davetimize icabet eden İlçe Kaymakamımız Elif Nur Saçal ve tüm katılanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlıklı ve huzurlu nice güzel günler, yıllar dileğimizle" dedi. - BİLECİK

İnhisar'da Mekke'nin Fethi kutlandı

İnhisar'da Mekke'nin Fethi kutlandı

İnhisar'da Mekke'nin Fethi kutlandı

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