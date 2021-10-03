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İnglitere Premier Lig'de Liverpool ile Manchester City berabere kaldı

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
İnglitere Premier Lig'de Liverpool ile Manchester City berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, evinde Manchester City ile 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, evinde Manchester City ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Liverpool, 59. dakikada Sadio Mane ile öne geçerken 69. dakikada Manchester City, Phil Foden ile skoru eşitledi.

Salah'ın 76. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek attığı fantastik golle Liverpool galibiyet umudunu korurken, Manchester City, de Bruyne ile 81. dakikada durumu tekrar eşitledi ve maç 2-2 berabere sona erdi.

Premier Lig şampiyonluk yarışında 7. hafta maçları sonunda Chelsea 16 puanda zirvede yer alırken, Liverpool 15 puanda, Manchester City ise 14 puanda yer aldı.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
İşte Premier Lig bu! Liverpool'un Manchester City'le 2-2 berabere kaldığı maç nefes kesti

İşte Premier Lig bu! Liverpool'un Manchester City'le 2-2 berabere kaldığı maç nefes kesti
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Haber: İnglitere Premier Lig'de Liverpool ile Manchester City berabere kaldı - Haberler Spor
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