İngiltere yurt dışına gidenlere otellerde zorunlu karantina uygulanacak ülkeler listesini güncelledi
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İngiltere yurt dışına gidenlere otellerde zorunlu karantina uygulanacak ülkeler listesini güncelledi

İngiltere yurt dışına gidenlere otellerde zorunlu karantina uygulanacak ülkeler listesini güncelledi
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yolcuların dönüşte otelde zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacağı ülkeler listesini güncelledi.

İngiltere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yolcuların dönüşte otelde zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacağı ülkeler listesini güncelledi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlediği basın toplantısında, uluslararası seyahate yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin hükümetin yol haritasını açıkladı.

Ülkelerin aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak "yeşil", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere 3 gruba ayrıldığını aktaran Shapps, "trafik ışığı sistemi" adı verdikleri listenin 3 haftada bir güncelleneceğini kaydetti.

Buna göre, kırmızı listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanların, hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu karantinada kalacak.

Sarı listedeki ülkelerden gelenler ise kendi belirledikleri adreste 10 gün bireysel karantinada kalacak, bunlara karantinanın 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yapılacak, karantina süresi bu testlerin sonuçlarına göre uzayıp kısalabilecek.

Yeşil listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye seyahat edeceklere karantina zorunluluğu uygulanmayacak ve bunlardan son 72 saat içerisinde yaptırdıkları PCR testi sonucu talep edilecek.

Shapps, daha önce açıkladıkları seyahat yasağı uygulanan ülkeler anlamına gelen "kırmızı listeyi" güncellediklerini, Türkiye, Nepal ve Maldivler'in bu listeye eklendiğini, 12 Mayıs'tan itibaren bu ülkelerden gelecek İngiliz vatandaşlarının ve ülkede oturum iznine sahip kişilerin hükümetin belirlediği otellerde zorunlu karantinaya alınacağını ve otel ücretlerini yolcuların karşılayacağını duyurdu.

Yeşil listede yer alan ülkeleri, "Portekiz, İsrail, Singapur, Avustralya, Yeni Zelanda, Brunei Sultanlığı, İzlanda, Cebelitarık, Falkland Adaları, Faroe Adaları, Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları, St. Helena, Tristan da Cunha ve Ascension Adaları" şeklinde sıralayan Shapps, Kovid-19 aşılama durumuna ilişkin belge talep eden ülkelere gidecekler için 17 Mayıs'tan itibaren mobil Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) uygulamasına 2 doz Kovid-19 aşının yapıldığını gösteren bilgilerin ekleneceğini kaydetti.

Shapps, İngiliz taraftarların Manchester City'le Chelsea arasında İstanbul'da oynanacak Avrupa Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasına gitmemeleri gerektiğini, karşılaşmanın İngiltere'de oynanması için İngiltere Futbol Federasyonu ile UEFA arasında görüşmelerin sürdüğünü, son kararı UEFA'nın vereceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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