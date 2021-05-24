İngiltere, yolcu uçağını "zorla" indiren Belarus'a tepki gösterdi
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İngiltere, yolcu uçağını "zorla" indiren Belarus'a tepki gösterdi

İngiltere, yolcu uçağını 'zorla' indiren Belarus'a tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere, Belarus yönetimine, Atina-Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının "zorla" başkent Minsk'e indirilmesi ve uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazetecinin "hileyle" gözaltına alınması nedeniyle tepki gösterdi.

İngiltere, Belarus yönetimine, Atina-Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının "zorla" başkent Minsk'e indirilmesi ve uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazetecinin "hileyle" gözaltına alınması nedeniyle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun "saçma" davranışlarından sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Raab, ülkesinin, uçağın "zorla" Minsk'e indirildikten sonra içinde bulunan muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in "hileyle" gözaltına alınmasını kınadığını kaydetti.

Belarus'a "Protaseviç'in ve diğer siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması" çağrısında bulunan Raab, İngiltere'nin müttefikleriyle Belarus'a daha sert yaptırımlar da dahil olmak üzere koordineli yanıtlar üzerinde çalıştığı ifade etti.

Raab, Belarus'un sivil havacılığı koruyan uluslararası kuralları ihlal etmesini değerlendirmek için Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunu (ICAO) acilen toplantıya çağırdıklarını aktardı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine Minsk'e acil iniş yapmasını sağlamalarının uluslararası kurallara uygun olduğunu ve durumun bazı ülkeler tarafından politize edildiğini söylemişti.

İnsani olarak bu uçağın yolcularının bazı rahatsızlıklarla karşılaşmasının anlaşılabileceğini belirten Glaz, havacılık güvenliği kurallarının her yerde ve herkes için mutlak öncelik olduğunu söylemişti.

Atina-Vilnius seferini yapan uçağın Minsk'e acil inişi

Atina'dan Vilnius'e seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçak dün Belarus hava sahasındayken bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanı'na acil iniş yapmış, güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan, sosyal medya hesabı kurucusu Belarus vatandaşı Roman Protaseviç gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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