İngiltere'yi mağlup eden Güney Afrika, 2019 Dünya Rugby Kupası Şampiyonu oldu

02.11.2019 19:08

Japonya 2019 Rugby Dünya Kupası'nın bu seneki galibi Güney Afrika oldu. Final maçında İngiltere'yi 32-12'lik skor ile yenen takım, tarihindeki üçüncü şampiyonluk kupasını kaldırdı.



Japonya'nın Yokohama kentinde oynanan maç sonrasında sevincini dile getiren Güney Afrika takımının ilk siyahi kaptanı Siya Kolisi, "Doğduğumdan beri Güney Afrika'yı hiç böyle görmedim. Aynı 1995 yılındaki gibi." diyerek ülkenin ilk Dünya Kupası'nı hatırlattı. Euronews.com'da Görüntüle