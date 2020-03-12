İngiltere, yerlerinden edilmiş Suriyelilere 37 ton insani yardımda bulundu İngiltere ordusu, Türkiye-Suriye sınırındaki Suriyelilere 37 ton insani yardımda bulundu.

İngiltere ordusu, Türkiye-Suriye sınırındaki Suriyelilere 37 ton insani yardımda bulundu.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yardımları taşıyan Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir kargo uçağı, dün Hatay'a indi.

37 tondan oluşan yardım malzemeleri arasında 300 aile için çadırlar, temizlik ürünleri, battaniyeler, su arıtma tabletleri, yemek pişirme ekipmanları ve fenerler yer aldı.

Yardım malzemeleri, aralarında İdlib'in bulunduğu yerlere Türk Kızılayının iş birliğiyle ulaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Ben Wallace, İdlib halkının son çatışmalardan çok fazla etkilendiğini belirterek, İngiliz ordusu tarafından sağlanan bu malzemelerin, acil yardıma ihtiyaç duyan yüzlerce aileye barınak imkanı sağlayacağını kaydetti.

Şehitler nedeniyle Türkiye'yle dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Wallace, "İngiltere, destek sunmak için elinden geleni yapacak." ifadesini kullandı.

Wallace, İdlib'deki ateşkese uyulmasının önemine de dikkat çekti.

"Bir trajedi yaşanıyor"

Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne-Marie Trevelyan da "Son 100 gündür zalim Esed rejimi ve Rus destekçilerinin acımasızca evlerini bombalayıp, ailelerini öldürmesinin ardından çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan bir milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bir trajedi yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çok sayıda masum insanın başlarının üzerinde bir çatı olmadan dondurucu soğuklarda hayatta kalma mücadelesi verdiğini kaydeden Trevelyan, yardımların Suriyelilere katkı sağlayacağını belirtti.

İngiltere, geçen hafta Suriyeliler için 89 milyon sterlin yardımda bulunacağını açıklamıştı. İngiliz hükümeti, krizin ilk günlerinden beri yaptığı toplam yardım miktarının 3,1 milyar sterlini bulduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA