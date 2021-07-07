İngiltere yenilgisi sonrası ağlayan Alman çocuk için toplanan 36 bin sterlin UNICEF'e bağışlandı
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BBC

İngiltere yenilgisi sonrası ağlayan Alman çocuk için toplanan 36 bin sterlin UNICEF'e bağışlandı

İngiltere yenilgisi sonrası ağlayan Alman çocuk için toplanan 36 bin sterlin UNICEF'e bağışlandı
BBC - Haberler | Dünya

Almanya'nın İngiltere'ye yenildiği Euro 2020 karşılaşmasında ağlarken görülen küçük Alman kız çocuğu için 36 bin sterlin bağış toplandı.

Almanya'nın İngiltere'ye yenildiği Euro 2020 karşılaşmasında ağlarken görülen küçük Alman kız çocuğu için 36 bin sterlin bağış toplandı. Çocuğun ailesinin paranın UNICEF'e verilmesini istediği açıklandı.

Galler'in Newport kentinde yaşayan Joel Hughes, "İngiltere'deki herkesin korkunç olmadığını göstermek" için bağış kampanyası balattı.

Bazı İngiliz taraftarlar, Almanya'nın Wembley'de 2-0 yenildiği maçın ardından ağlarken görüntülenen kız çocuğuna yönelik hakaret dolu yorumlar yapmıştı.

Çocuğun ailesi, bağış için açılan internet sayfasında yaptığı açıklamada paranın UNICEF'e verilmesini istedi.

Açıklamada "Kızımızın ve ailemizin selameti için, mahremiyetimizi korumak istiyoruz, ancak herkese bu müthiş desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Nezaketinizin iyi işlerde kullanılacağını bilerek, kızımız cömert bağışlarınızın UNICEF'e gitmesini istiyor" denildi.

Kampanyayı başlatan 51 yaşındaki Hughes, bağışçılara minnettar olduğunu söyledi.

Hughes, internette kız çocuğunun fotoğraflarına yapılan hakaret dolu yorumları gördükten sonra böyle bir girişimde bulunduğunu belirtti.

Kampanyanın amacı, çocuğa "güzel bir hediye" almak için 500 sterlin toplamaktı.

İngiltere yenilgisi sonrası ağlayan Alman çocuk için toplanan 36 bin sterlin UNICEF'e bağışlandı
İngiltere yenilgisi sonrası ağlayan Alman çocuk için toplanan 36 bin sterlin UNICEF'e bağışlandı
BBC
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