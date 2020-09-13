İngiltere, yeniden karantinaya girebilir
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İngiltere, yeniden karantinaya girebilir

İngiltere'nin artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle kurallara uyulmadığı takdirde yeniden karantina uygulamasına geçebileceği belirtildi.

İngiltere, yeniden karantinaya girebilir
13.09.2020 16:16 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:20

İngiltere'nin artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle kurallara uyulmadığı takdirde yeniden karantina uygulamasına geçebileceği belirtildi.

İngiltere'de koronavirüs vakalarında artış devam ediyor. Bilim insanı Peter Openshaw hükümetin hızlı hareket etmesi gerektiğini yoksa vaka sayısında ciddi bir artış olabileceği konusunda uyarıda bulundu.Koronavirüs için geçici olarak kullanılan NHS Nightingale hastanelerinin de uzun vadede açık kalacağı ifade edildi.


Kaynak: DHA

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