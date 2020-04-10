İngiltere'ye yardım malzemesi götüren kargo uçağı dönüşe geçti
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Boris Johnson, İngiltere, Türkiye, Güncel

İngiltere'ye yardım malzemesi götüren kargo uçağı dönüşe geçti

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin İngiltere'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan A400 M tipi kargo uçağının dönüşe geçtiğini bildirdi.

10.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:44
İngiltere'ye yardım malzemesi götüren kargo uçağı dönüşe geçti

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin İngiltere'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan A400 M tipi kargo uçağının dönüşe geçtiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, sağlık malzemelerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yazdığı mektubun teslim edildiği belirtildi.

Kargo uçağının dönüşe geçtiği kaydedilen açıklamada, tıbbi yardım malzemelerinin Türkiye'den İngiltere'ye nakli maksadıyla yapılan A400M uçuşunun, "NATO'da ilk kez uygulamaya konulan Süratli Hava İntikali tedbiri kapsamında, Avrupa hava sahasında kolaylaştırılan/hızlandırılan uçuş izin usulleri ile gerçekleştirildiği" bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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