İngiltere'ye Valizde Girmeye Çalışan Genç Hastanelik Oldu

İngiltere'ye bir aracın bagajındaki valizin içine saklanarak girmeye çalışan Vietnamlı genç hastaneye kaldırıldı.

BBC'nin haberine göre, İngiltere Sınır Gücü yetkilileri, Dover Limanı'nda şüphe üzerine bir arabayı durdurarak arama yaptı.

Arama sırasında aracın bagajındaki valizin içinde 16 yaşlarında bir genç bulundu.

Sağlık durumunun iyi olmaması nedeniyle genç hastaneye kaldırıldı.

Aracın sürücüsü Romanyalı Andrei Iancu'nun insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.