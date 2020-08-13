İngiltere'ye ulaşmak isteyen göçmenler neden Manş Denizi rotasını daha çok kullanmaya başladı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

İngiltere'ye ulaşmak isteyen göçmenler neden Manş Denizi rotasını daha çok kullanmaya başladı?

İngiltere'ye ulaşmak isteyen göçmenler, giderek artan şekilde Fransa ile Ada arasındaki Manş Denizi rotasını kullanıyor.

İngiltere'ye ulaşmak isteyen göçmenler neden Manş Denizi rotasını daha çok kullanmaya başladı?
13.08.2020 17:42 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:15

İngiltere'ye ulaşmak isteyen göçmenler, giderek artan şekilde Fransa ile Ada arasındaki Manş Denizi rotasını kullanıyor. Ocak ayından bu yana 4 binden fazla göçmen bu yolla İngiltere'ye ulaştı.

Son sıcak hava dalgası ile küçük bot trafiğindeki artış katlandı. Son bir hafta içinde onlarca bot, İngiltere'nin Dover sahilinde karaya ulaştı.

İngiliz sahil güvenlik birimleri tarafından denizden alınan göçmenlerin sayısının ise gerçek sayının yalnızca yüzde 5'i olduğu tahmin ediliyor.

İngiltere'de Boris Johnson hükümeti Fransa ile anlaşmak için zamanla yarışıyor. Aralık ayında devreye girecek olan Brexit ile İngiltere, AB anlaşmalarının tarafı olmaktan çıkacak.

Mevcut göçmen anlaşmasına göre, göçmenler ilk parmak izi verdikleri, yani bir anlamda karaya ulaştıkları ülkelere gönderilebiliyorlar.

Brexit'in devreye girmesi ile İngiltere, bu protokolün de dışında kalacak. Bu nedenle Aralık ayına kadar Fransa ile bir anlaşma yapılması için görüşmeler başlatıldı.

Başbakan Boris Johnson da, bu şekilde ülkeye ulaşan göçmenlerin İngiltere'de kalmasına olanak veren yasaların değiştirilmesi için çalışma yapılacağını söyledi.





İngiltere'de mevcut yasalara göre, sığınma başvurusu yapan ve parası olmayan göçmenlere barınma sağlanıyor. Başvuru sonuçlanana kadar, bu barınma masrafı İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor.

Manş Denizi'ni geçerken, sınır güvenlik ekipleri tarafından alınan göçmenler, kısa dönemli barınma merkezlerine götürülüyor.

2019 Ocak ayından bu yana küçük botlarla 5800 kişinin İngiltere'ye ulaştığı, bunların 155'inin Avrupa'ya geri gönderildiği açıklandı.

Bot trafiği neden arttı?

İngiltere yasalarına göre, Ada dışından sığınma başvurusu yapmak çok güç. Ayrıca Fransa'nın Calais Limanı'ndaki sınır güvenliği de, buradan kara yoluyla yapılacak kaçak göçmen trafiğini engellemek amacıyla iki ülke tarafından ortak yürütülüyor

İnsan kaçakçıları, yıllarca kamyonları kullanarak, Manş Denizi Tüneli'nden göçmenleri kaçırdı. Geçen yıl tır da tünelden geçerek İngiltere'ye ulaşmıştı.

Limandaki tünel geçişi güvenliği artırıldığı için, kaçakçılar daha fazla sayıda insanı botlarla göndermeye başladı.





BBC yayını tartışma yarattı

Manş Denizi rotası üzerinde yaşanan göç krizi, BBC ve Sky News televizyonlarının yayınları ile de tartışma konusu oldu.

BBC'nin canlı yayında bir göçmen botu geçişini görüntülemesi, İngiliz kamuoyunun bir kısmının tepkisini çekti. Sosyal medyada yapılan eleştirel paylaşımlarda, göçmenlerin afişe edildiği savunuldu.

BBC yönetimi bu eleştiriler karşısında bir açıklama yapmadı.

Avustralya'nın 'uzaklaştırma' politikası değerlendiriliyor

Ülkede, Avustralya'nın uyguladığı tartışmalı göçmen uzaklaştırma politikasının da gündeme alınabileceği konuşuluyor.

Buna göre, Kraliyet Donanması'na, göçmen botlarını uzaklaştırmak için temas da dahil yöntemler kullanma yetkisi verilmesi değerlendiriliyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden eski İçişleri Bakanı Jack Straw ise böylesi bir taktiğin uygulamaya konulmasının botların batması sonucu doğurabileceği uyarısını yaptı.





'Yapabileceklerimiz bir yere kadar'

İngiltere'nin suçla mücadele kurumunun açıkladığı bilgilere göre, 33 kilometre uzaktaki Calais sahilinden botlar çoklu olarak çıkarak, İngiliz sahil güvenlik birimlerini atlatabiliyor.

Parlamentoda yer alan muhafazakar Dover milletvekili Natalie Ross, BBC'ye yaptığı açıklamada, Fransa'yı yeterince çaba göstermemekle eleştirdi.

Fransa Parlamentosu'nda Calais Milletvekili olan Pierre-Henri Dumont ise eleştirilere, "Elimizden geleni yapıyoruz ama insanların hayallerini gerçekleştirmek istemesi karşısında insanın ve teknolojinin yapabilecekleri de bir yere kadar" yanıtını veriyor.

Göçmenlerin hak savunuculuğunu yapan İngiliz örgütler ise, ülkenin yaşanan krize daha fazla çözüm üretmesi gerektiğini savunuyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak Güncel
Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü 3. Sayfa
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten korkunç itiraf: Hedefim polis merkezinde kendimi patlatmaktı Güncel
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten korkunç itiraf: Hedefim polis merkezinde kendimi patlatmaktı
Son Dakika: CHP, 'Bin günde memleket' hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi Politika
Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler 3. Sayfa
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış 3. Sayfa
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi
Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Muharrem İnce'nin 'CHP, sandıkları boş bıraktı' sözü belgelerle doğrulandı
Muharrem İnce'nin "CHP, sandıkları boş bıraktı" sözü belgelerle doğrulandı
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Beşiktaş, Brezilyalı stoper Welinton ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
Beşiktaş, Brezilyalı stoper Welinton ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Kenan Doğulu Demet Akalın Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Süleyman Seba Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Gündem Manşetler Adana Bakan
Şu an buradasınız: İngiltere'ye ulaşmak isteyen göçmenler neden Manş Denizi rotasını daha çok kullanmaya başladı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 18:15:24. #1.15#
title