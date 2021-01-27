İngiltere'ye "riskli ülkeler"den gelen İngiliz vatandaşları otellerde 10 gün karantinaya alınacak
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İngiltere'ye "riskli ülkeler"den gelen İngiliz vatandaşları otellerde 10 gün karantinaya alınacak

27.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:27
İngiltere'ye

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yurt dışı kaynaklı yeni türleriyle mücadele kapsamında, seyahat yasağı uygulanan "kırmızı liste"deki ülkelerden gelecek İngiliz vatandaşlarının hükümetin belirlediği otellerde 10 gün karantinaya alınacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yurt dışı kaynaklı yeni türleriyle mücadele kapsamında, seyahat yasağı uygulanan "kırmızı liste"deki ülkelerden gelecek İngiliz vatandaşlarının hükümetin belirlediği otellerde 10 gün karantinaya alınacağını açıkladı.

Johnson, Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, ulusal karantinanın devam ettiği ülkede, önlemlerin hafifletilmesine yönelik bir planı 22 Şubat'ta yayınlayacaklarını söyledi.

Aşılamada öncelikliler listesinde yer alan ilk 4 grubun tamamına Kovid-19 aşısının yapılması hedefine yaklaştıklarını vurgulayan Johnson, 80 yaşın üzerindekilerin beşte dördüne, 75-79 yaş aralığındakilerin yarısından fazlasına ve bakımevi çalışanlarının dörtte üçüne Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığı bilgisini paylaştı.

Johnson, Kovid-19'un yurt dışı kaynaklı yeni türlerinin ülkeye girişini engellemek amacıyla bir dizi tedbir aldıklarını ve bu kapsamda seyahat yasağı uygulanan "kırmızı liste"deki ülkelerden gelecek İngiliz vatandaşlarının otellerde 10 gün karantinaya alınacağını duyurdu.

Ülkede yüz yüze eğitimin yeniden başlamasının aşılama hedeflerine bağlı olduğunu ifade eden Johnson, okulların 15 Şubat'tan önce yeniden açılmasının mümkün olmadığını ancak 8 Mart'tan itibaren öğrencilerin yüz yüze eğitime geçebileceğini umduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Priti Patel de Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türlerinin ülkeye girişini engellemek için aldıkları kararları açıkladı.

Patel, bu kapsamda havaalanlarında ve limanlarda polis sayısının artırıldığını, gelen yolcuların karantinaya girdiğinden emin olmak için kontrollerin sıkılaştırıldığını ve İngiliz vatandaşı olmayanların "kırmızı liste"de yer alan ülkelerden İngiltere'ye girişinin engellendiğini belirtti.

Tatil amacıyla yapılacak seyahatlerin yasak olduğu uyarısında bulunan Patel, gerekli haller dışında İngiltere'den yurt dışına yapılacak tüm seyahatlerin yasaklandığını ve ülkeden ayrılmak isteyenlerin gümrük görevlilerine gerekçelerini beyan etmesinin zorunlu hale getirildiğini aktardı.

İngiltere, daha önce aralarında Güney Afrika, Portekiz ve Brezilya'nın da bulunduğu 22 ülkeye seyahat yasağı getirmişti.

Seyahat yasağı uygulanan ülkelerden gelen İngiliz vatandaşlarına da son 72 saat içerisinde alınan negatif PCR testini gösterme ve evlerinde 10 gün karantinaya girme zorunluluğu getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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