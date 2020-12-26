İngiltere'ye ilk tahliye uçuşu yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İngiltere'ye ilk tahliye uçuşu yapıldı

26.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 26.12.2020 01:02
İngiltere'ye ilk tahliye uçuşu yapıldı

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip korona virüsün mutasyon riski nedeniyle uçuşlarını durdurduğu İngiltere'ye tahliye uçuşu düzenledi.

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip korona virüsün mutasyon riski nedeniyle uçuşlarını durdurduğu İngiltere'ye tahliye uçuşu düzenledi.

Mutasyona uğramış korona virüs türü nedeniyle İngiltere'de bulaş hızının artmasından dolayı, Türkiye'ye İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan yapılan uçuş seferleri geçen pazar alınan kararla geçici olarak durduruldu. Uçuşların durdurulmasının ardından Türk Hava Yolları İngiltere'nin başkenti Londra'ya bu gün saat 14.55 'te tahliye uçuşu düzenledi. Türk Hava Yollarının düzenlediği tahliye uçuşu ile İngiliz vatandaşları ülkelerine gönderildi.

THY resmi sitesinden duyuru yayımladı

THY'nin resmi sosyal medya hesabından "Birleşik Krallık ve Danimarka çıkışlı, Türkiye aktarmalı olarak başka ülkelere uçacak yolcularımızın dikkatine" başlıklı duyuru yapıldı. Duyuruda, Birleşik Krallık ve Danimarka çıkışlı, Türkiye aktarmalı olarak başka ülkelere uçacak yolcuların varış ülkesi kurallarına göre uçuşa kabul edileceği belirtildi.

Aktarma yapacak yolcuların havalimanında bulunan aktarma alanından çıkmadıkları sürece PCR testinin gerekliliğinin bulunmadığını aktarılan duyuruda, "Varış noktasındaki PCR testi koşul ve kurallarında ülkeler arası farklılıklar yaşanabileceği için önceden tedbir almanızı öneririz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Tandoğan Burak Özçivit Fahriye Evcen İbrahim Büyükak
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Futbolcu Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'ye ilk tahliye uçuşu yapıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 01:03:01. #1.15#
title