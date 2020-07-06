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İngiltere'ye ihraç edilen dev kazan için ekipler seferber oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapımı tamamlanan ve İngiltere'ye ihraç edilen dev çöp yakma kazanının limana taşıma işlemi sırasında polis, elektrik ve telefon ekipleri, seferber oldu.

İngiltere'ye ihraç edilen dev kazan için ekipler seferber oldu
06.07.2020 13:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:09

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapımı tamamlanan ve İngiltere'ye ihraç edilen dev çöp yakma kazanının limana taşıma işlemi sırasında polis, elektrik ve telefon ekipleri, seferber oldu. 3 ayrı parça halinde taşınan kazan 5 kilometrelik mesafeye 1 saatte ulaştırılabildi.

Edinilen bilgiye göre İngiltere'de bir demir çelik fabrikası tarafından sipariş edilen çöp yakma kazanı Kdz. Ereğli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada imal edildi. Yapımı yaklaşık 5 ay süren 9 metre çapında ve 21 metre uzunluğunda yapıldı. Türkiye'de üretilen en büyük çöp yakma kazanı olma özelliği taşıyan kazan limana taşınması için üç ayrı parçaya ayrıldı. 750 beygir hidrolik lowbed dorse ile taşınan kazan için polis ekipleri 5 kilometrelik alanda yaklaşık 1 saat Ereğli-Alaplı arası karayolunun Göktepe Mahallesi ve Gülüç arasında kalan kısmında ki yolu trafiğe kapattı. Tırların geçişi sırasında hazır bulunan elektrik kurumu ve telefon ekipleri enerji ve telefon hatlarını vinçlerle kaldırarak önlem aldı. Dev kazan üç ayrı parça halinde yaklaşık 1 saat süren çalışma ile İngiltere'ye gönderilmek üzere Erdemir Limanı'na taşındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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