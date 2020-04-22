İngiltere'ye gönderilecek sağlık ekipmanları uçağa yükleniyor (2)
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İngiltere, İstanbul, Güncel

İngiltere'ye gönderilecek sağlık ekipmanları uçağa yükleniyor (2)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere'ye gönderilecek sağlık ekipmanları, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait "Airbus A400M" tipi askeri kargo uçağına yüklenmeye başlandı.

22.04.2020 01:50 | Son Güncelleme: 22.04.2020 01:51
İngiltere'ye gönderilecek sağlık ekipmanları uçağa yükleniyor (2)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere'ye gönderilecek sağlık ekipmanları, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait "Airbus A400M" tipi askeri kargo uçağına yüklenmeye başlandı.

İngiltere'nin Brize Norton bölgesindeki havaalanından hareket ederek İstanbul Havalimanı'na ulaşan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait "A400M" nakliye uçağı, bir süre park pozisyonunda bekledi.

Daha sonra Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanılacak sağlık ekipmanları, uçağa yüklenmeye başlandı.

Yüklemenin tamamlanmasının ardından uçak, İngiltere'ye hareket edecek.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'ye daha önce Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla iki kez tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı.

İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, ekipman sıkıntısıyla ilgili bir soru üzerine,

"Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk büyük bir kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı bekliyoruz. Bunun içinde 400 bin önlük de olacak." demişti.

İngiltere'ye gönderilecek sağlık ekipmanları uçağa yükleniyor (2)

Kaynak: AA

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