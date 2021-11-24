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BBC

İngiltere'ye gitmeye çalışan bir göçmen botu Manş Denizi'nde battı

BBC - Haberler | Dünya
İngiltere'ye gitmeye çalışan bir göçmen botu Manş Denizi'nde battı

Manş Denizi'nden İngiltere'ye doğru hareket eden bir göçmen botu Fransa'nın Calais kenti yakınlarında battı.

Manş Denizi'nden İngiltere'ye doğru hareket eden bir göçmen botu Fransa'nın Calais kenti yakınlarında battı. Fransız AFP haber ajansı, 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fransız ve İngiliz yetkililer, Manş Denizi'nde havada ve denizde arama kurtarma operasyonu birlikte yürütüyor.

Fransa Başbakanı Jean Castex konuyla ilgili açıklamasında olayı bir trajedi olarak niteledi ve ölenlerin insan kaçakçılığı kurbanı olduğunu söyledi.

Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı paylaşımda, olayda ölümlerin olduğunu doğruladı ancak herhangi bir sayı vermedi.

AFP'ye konuşan Fransız sahil güvenlik görevlisi, bir balıkçının alarm çalmasıyla harekete geçildiğini aktardı.

Olay, İngiltere tarihindeki en büyük göçmen akının yaşandığı dönemde gerçekleşti.

Pazartesi günü itibarıyla 2021'de İngiltereye ulaşan göçmen sayısı 2020'dekinin üç katına ulaşmıştı.

Bu ay başında sadece bir günde bin göçmen İngiltere'ye ulaşmıştı.

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