İngiltere'ye gitmek isteyenler, İstanbul'dan sonra Ankara ve İzmir'de dil yeterlilik sınavına girebilecek
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İngiltere'ye gitmek isteyenler, İstanbul'dan sonra Ankara ve İzmir'de dil yeterlilik sınavına girebilecek

İngiltere'ye gitmek isteyenler, İstanbul'dan sonra Ankara ve İzmir'de dil yeterlilik sınavına girebilecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eğitim şirketi Pearson, bugün itibarıyla İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ankara British Side İngilizce Dil Okulu'ndaki iki PTE sınav merkezinde Güvenilir İngilizce Dil Testi (SELT) düzenlemeye başlayacağını açıkladı.

Eğitim şirketi Pearson, bugün itibarıyla İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ankara British Side İngilizce Dil Okulu'ndaki iki PTE sınav merkezinde Güvenilir İngilizce Dil Testi (SELT) düzenlemeye başlayacağını açıkladı. Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan sınav merkezleri, Vize ve Göçmenlik Dairesi (UKVI) adına ülkede çalışmak, yaşamak ya da okumak isteyen kişilerin yaptırması gereken dil yeterliliği ölçümü için, PTE Academic UKVI ve PTE Home sınavlarıyla hizmet verecek.

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık'ta çalışmak, yaşamak ya da okumak isteyen kişilerin girmesi gereken PTE Güvenilir İngilizce Dil Testi (SELT) için İzmir ve Ankara'da yer alan iki sınav merkezine onay verdi. Her iki merkez de Birleşik Krallık Vize ve Göçmenlik Dairesi adına hizmet verecek.

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SELT testleri, bilgisayar tabanlı test çözümleri sunan Pearson VUE ağı üzerinden gerçekleştirilecek. Yapay zeka teknolojisi sayesinde çok yüksek bir tutarlılık oranına sahip olduğu belirtilen PTE Academic'in, ortalama 48 saat içerisinde sonuç verdiği kaydedildi.

Pearson'dan yapılan açıklamaya göre, tüm test merkezlerinde sınava girenler ile görevli olacak personelin güvenliğini sağlamak amacıyla, sosyal mesafe dahil olmak üzere Kovid-19'un yayılmasını önlemek için yerel sağlık otoritelerinin belirlediği tüm tedbir ve yönlendirmelere uyuluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pearson Kıdemli Başkan Yardımcısı Freya Thomas Monk şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık'ta çalışmak, okumak veya yaşamak isteyen herkes için hızlı, adil ve erişilebilir bir seçenek sunuyoruz. Pearson olarak, UKVI adına sağladığımız dil yeterlilik hizmetini Türkiye'de yaygınlaştırmaktan heyecan duyuyoruz. Bunun birçok öğrencinin ufkunu genişletmesine ve Birleşik Krallık'taki fırsatları değerlendirmesine yardımcı olacağına inanıyoruz."

DÜNYA GENELİNDE 190'DAN FAZLA SINAV MERKEZİ BULUNUYOR

Yurt dışında eğitim görmek isteyen Türk öğrencilerin sayısının giderek arttığını belirten PTE Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü İpek Aydın ise İngilizce dil yeterlilik sınavının başvuru sürecinde önemli bir rol oynadığını aktardı. Aydın konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de daha fazla UKVI onaylı sınav merkezinin kurulması, Pearson'ın göçmenlik ve yurt dışında eğitim amaçlayan adaylara yüksek standartlarda bir test deneyimi sunma hedefiyle de örtüşüyor. Dünya çapında tanınan, hızlı ve güvenilir bir İngilizce dil yeterlilik sınavına kolay erişim sağlamak için Türkiye genelindeki merkezlerimizin sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz. Dünya genelinde 190'dan fazla sınav merkezi bulunuyor. Türkiye'de de sağlam bir test merkezi ağı oluşturmayı hedefliyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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